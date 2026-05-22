In occasione del processo sull’omicidio di Thomas Bricca, le accuse contro Roberto e Mattia Toson sono state confermate con la condanna all’ergastolo e a 24 anni di reclusione. Secondo le risultanze, padre e figlio avevano pianificato una spedizione contro un altro giovane. Durante l’evento, Bricca è stato colpito in una zona non specificata, portando alla tragica morte. La sentenza è stata emessa al termine di un procedimento giudiziario durato diverse settimane.

Ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson, i due imputati per l'omicidio di Thomas Bricca, il giovane ucciso ad Alatri (Frosinone) a colpi di pistola nel gennaio 2023. Lo ha deciso la Corte d'Assise d'Appello di Roma, confermando le condanne di primo grado. La procura generale aveva chiesto per entrambi il carcere a vita.,, Secondo la ricostruzione della procura, il giovane fu freddato con un colpo di pistola alla testa in pieno centro ad Alatri il 30 gennaio 2023 per uno scambio di persona. Roberto Toson e il figlio Mattia avevano infatti organizzato una spedizione punitiva nei confronti di Omar Haoudi, giovane marocchino che si trovava a pochi passi da Bricca durante la sparatoria. 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it

© Tgcom24.mediaset.it - Omicidio Thomas Bricca, confermati ergastolo e 24 anni a Roberto e Mattia Toson

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Omicidio Thomas Bricca, confermate in Appello le condanne per Roberto e Mattia TosonLa Corte d’Assise d’Appello di Roma ha confermato le condanne emesse in primo grado dalla Corte d’Assise di Frosinone, presieduta dal giudice...

Rapina sfociata in omicidio, confermati tre ergastoli e una condanna a 27 anniArriva l’ultimo capitolo giudiziario sulla morte del 76enne Donato Montinaro, avvenuta il 10 giugno del 2022, nella sua abitazione a Castri di Lecce.

L'omicidio di Thomas Bricca, in appello confermati ergastolo e 24 anni ai due imputatiLa Corte di Assise di Appello di Roma ha confermato l'ergastolo per Roberto Toson e la condanna a 24 anni per il figlio Mattia Toson imputati nell'omicidio di Thomas Bricca ucciso ad Alatri nel gennai ... ansa.it

Omicidio Thomas Bricca, confermati in appello ergastolo e 24 anni ai due imputatiLeggi su Sky TG24 l'articolo Omicidio Thomas Bricca, confermati in appello ergastolo e 24 anni ai due imputati ... tg24.sky.it