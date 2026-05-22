Omicidio Thomas Bricca confermati l'ergastolo per Roberto Toson e 24 anni per il figlio Mattia

In secondo grado, sono state confermate le condanne relative all'omicidio di Thomas Bricca avvenuto ad Alatri. Il giudice ha stabilito l'ergastolo per Roberto Toson e una pena di 24 anni di reclusione per il figlio Mattia. Le sentenze si riferiscono alle responsabilità dei due imputati nel delitto, che aveva suscitato grande attenzione nella comunità locale. Le decisioni sono state rese note dopo il processo di appello, senza modifiche rispetto alle pronunce di primo grado.

Condanne confermate in secondo grado nel processo per l'omicidio di Thomas Bricca ad Alatri. Ergastolo per Roberto Toson e 24 anni di carcere per il figlio Mattia. La procura aveva chiesto per entrambi il massimo della pena. 🔗 Leggi su Fanpage.it

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22.05.2026 ROMA/ALATRI: OMICIDIO BRICCA, CONDANNE CONFERMATE

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