Rapina sfociata in omicidio confermati tre ergastoli e una condanna a 27 anni

In Castri di Lecce, la Cassazione ha confermato le condanne per quattro persone coinvolte in una rapina che si è conclusa con l’omicidio di un uomo di 76 anni, pensionato e falegname. La vicenda si è svolta nella sua abitazione di via Roma nella serata del 10 giugno 2022. Tre dei condannati hanno ricevuto ergastoli, mentre un altro è stato condannato a 27 anni di carcere.

Arriva l’ultimo capitolo giudiziario sulla morte del 76enne Donato Montinaro, avvenuta il 10 giugno del 2022, nella sua abitazione a Castri di Lecce. Rigettato in Cassazione il ricorso delle difese Il verdetto aveva imposto anche un primo e immediato risarcimento del danno alle parti civili, in solido per tutti gli imputati, pari a 100mila euro, e il resto da stabilirsi in separata sede. Il 10 giugno del 2022, intorno alle 20.48, i quattro raggiunsero l’abitazione di via Roma, con la Hyunday Tucson di Martella che dieci minuti prima aveva contattato telefonicamente la vittima. L’intenzione era di rapinare l’uomo, avendo lo stesso più volte, anche pubblicamente, dichiarato di disporre di denaro in contanti e di custodirlo in casa. 🔗 Leggi su Lecceprima.it

