Omicidio Bramucci condanne confermate per le sorelle Bacchio ma ridotte per killer e complici | la sentenza d' appello
La corte d’appello di Roma ha confermato le condanne per le sorelle Bacchio nell'ambito del processo sull'omicidio di un uomo avvenuto il 7 agosto 2022 nelle campagne di Soriano nel Cimino. Le pene per loro sono state mantenute, mentre quelle per il killer e alcuni complici sono state ridotte. Il processo riguarda sei imputati, coinvolti in un’aggressione armata che ha portato alla morte di un uomo di 58 anni. La sentenza finale è stata emessa dopo il procedimento di appello.
La corte d’appello di Roma ha ridotto le pene per quattro dei sei imputati coinvolti nel processo bis per l’omicidio di Salvatore Bramucci, il 58enne ucciso in un agguato armato il 7 agosto 2022 nelle campagne di Soriano nel Cimino. I giudici hanno disposto uno sconto di pena per Lucio La Pietra. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it
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