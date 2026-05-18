Omicidio Bramucci condanne confermate per le sorelle Bacchio ma ridotte per killer e complici | la sentenza d' appello

La corte d’appello di Roma ha confermato le condanne per le sorelle Bacchio nell'ambito del processo sull'omicidio di un uomo avvenuto il 7 agosto 2022 nelle campagne di Soriano nel Cimino. Le pene per loro sono state mantenute, mentre quelle per il killer e alcuni complici sono state ridotte. Il processo riguarda sei imputati, coinvolti in un’aggressione armata che ha portato alla morte di un uomo di 58 anni. La sentenza finale è stata emessa dopo il procedimento di appello.

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