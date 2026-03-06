Omicidio di Giulio Giaccio condanne a 30 anni confermate in Appello | Ma non fu camorra

Le condanne a 30 anni di reclusione sono state confermate in appello per l’omicidio di Giulio Giaccio, avvenuto nel 2000. La vittima fu uccisa in un episodio legato a uno scambio di persona, poiché si credeva fosse un uomo chiamato

Giulio Giaccio venne ucciso nel 2000 per uno scambio di persona: credevano fosse un "Salvatore", presunto amante della sorella di un affiliato al clan Polverino.

Omicidio Giaccio, 30 anni in appello per mandante e killer. L'uomo fu ucciso nel 2000, scambiato per l'amante della sorella di un camorrista. Il suo corpo fu sciolto nell'acido.

Giulio Giaccio ucciso e sciolto nell'acido a Marano: mandante e killer condannati a 30 anni. Confermate in Appello a Napoli le condanne a 30 anni per Luigi De Cristofaro e Raffaele D'Alterio per l'omicidio di Giulio Giaccio.