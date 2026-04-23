Negli ultimi giorni si è diffusa una notizia riguardante il clic sul pulsante “consenti” su TikTok, che avrebbe implicazioni sulla privacy degli utenti. Vari esperti hanno evidenziato come questa azione possa permettere all’app di accedere a dati personali e di comportamento. La questione ha suscitato reazioni tra utenti e osservatori, portando a un acceso dibattito sulle autorizzazioni richieste dalla piattaforma e sui rischi potenziali legati alla condivisione di informazioni.

Negli ultimi giorni un semplice clic su “ consenti ” è diventato il centro di una polemica che sta facendo discutere migliaia di utenti, visto che su TikTok si è diffusa la preoccupazione per una nuova impostazione legata all’ intelligenza artificiale che potrebbe cambiare radicalmente il modo in cui i contenuti vengono utilizzati. Il problema non è solo tecnico, ma riguarda direttamente il controllo della propria immagine online, con molti utenti che potrebbero aver già dato il consenso senza rendersene conto. E proprio quel gesto, spesso fatto in fretta, può avere conseguenze molto più ampie di quanto si immagini, facendo crescere un allarme ben preciso: bisogna verificare subito le proprie impostazioni.🔗 Leggi su Screenworld.it

© Screenworld.it - Hai cliccato “consenti” su TikTok? Quello che succede dopo ti farà spegnere tutto (dovresti intervenire subito)

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