Omicidio in piazza fermato il sesto giovane per l' omicidio di Bakary Il video dell' aggressione

Nella città vecchia di Taranto, un giovane è stato arrestato con l'accusa di aver partecipato all'aggressione che ha portato alla morte di un uomo di 35 anni. La vittima è stata colpita con tre fendenti in piazza Fontana, luogo dell'aggressione. Questo episodio ha portato all'arresto di cinque persone, e ora si aggiunge un sesto ragazzo fermato in relazione alla vicenda. Sono stati diffusi anche i video dell'aggressione, che riprendono i momenti dell'agguato.

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In trappola anche il sesto uomo del branco che ha aggredito e ucciso il 35enne Bakari Sako, assassinato con tre fendenti al corpo in piazza Fontana nella città vecchia di Taranto. L'uomo, si tratta di un 22enne tarantino, è stato fermato dagli investigatori della squadra Mobile della Polizia, guidati dal dirigente Antonio Serpico. Prima di lui, nella rete, erano finiti altri cinque giovanissimi, quattro dei quali minorenni, con la contestazione di omicidio aggravato dai futili motivi. Il bracciante originario del Mali quella mattina si stava recando in bicicletta al lavoro. Doveva raggiungere Massafra per lavorare nelle campagne della cittadine. 🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it © Quotidianodipuglia.it - Omicidio in piazza, fermato il sesto giovane per l'omicidio di Bakary Il video dell'aggressione ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Omicidio in piazza, fermato il sesto uomo per l'omicidio di BakaryIn trappola anche il sesto uomo del branco che ha aggredito e ucciso il 35enne Bakari Sako, assassinato con tre fendenti al corpo in piazza Fontana... Taranto, omicidio di piazza Fontana: individuato il sesto, fermato Indagine della poliziaStando ad indiscrezioni il sesto presunto componente del gruppo è stato individuato all’alba dalla polizia ed è stato bloccato. Temi più discussi: Omicidio di un bracciante a Taranto, un 15enne ha sferrato i fendenti mortali; Napoli, 14enne ferito a piazza Municipio per uno sguardo di troppo a una ragazzina: fermato un 15enne. Pm: tentato omicidio; Taranto, fermata una baby gang per l’omicidio di Sako Bakari ucciso nella città vecchia: sarebbero 4 minori e un maggiorenne; Accoltellato a 14 anni durante una lite, fermato l'aggressore: ha 15 anni. Il fatto è avvenuto nella serata di sabato in piazza Municipio. Il 15enne fermato ha aggredito la vittima colpendola con tre coltellate: il 14enne è stato trasportato in ospedale ed è in prognosi riservata. L'aggressore è accusato di tentato omicidio x.com Omicidio Taranto, fermato il sesto della baby gang: si indaga sul movente razzialeÈ stato individuato e fermato dalla Squadra mobile di Taranto il sesto presunto componente della baby gang coinvolta nell' omicidio di Sako Bakari, il 35enne bracciante agricolo originario del Mali. L ... it.blastingnews.com Taranto, fermato un 22enne per l’omicidio di Sako Bakari: è il sesto indagatoOmicidio a Taranto, fermato un 22enne: salgono a sei gli indagati per la morte di Sako Bakari. Oggi l’interrogatorio del 20enne, domani quello dei quattro minorenni. trmtv.it