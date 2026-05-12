A Taranto, cinque persone sono state fermate in relazione all'omicidio di un lavoratore avvenuto all'alba. La vittima, che si recava nei campi per lavorare, è stata uccisa da un gruppo che comprende quattro minorenni e un ragazzo di 15 anni. Le autorità hanno disposto i fermi, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell'episodio.

Cinque fermi a Taranto per l’assassinio di un lavoratore, ucciso mentre all’alba andava a faticare nei campi per guadagnarsi la giornata. Quattro dei sospettati per l’omicidio di Bakary Sako sono minorenni, tutti tarantini. Proprio come il quinto fermato, l’unico maggiorenne del gruppo che sabato mattina avrebbe assalito e ucciso in piazza Fontana, in città vecchia, il 35enne originario del Mali. I quattro hanno tra i 16 e i 15 anni. Un 15enne, ne compirà 16 tra pochi giorni, è accusato di aver sferrato i tre fendenti che hanno ucciso Sako. La svolta La svolta nelle indagini è arrivata nella prima serata, dopo giornate intere trascorse da magistrati e poliziotti a studiare elementi e testimonianze.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

© Quotidianodipuglia.it - Ucciso all'alba dal branco, disposti 5 fermi per l'omicidio di Bakary Sako: quattro minori, l'assassino è 15enne

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Ucciso all'alba dal branco, disposti 5 fermi per l'omicidio di Bakary Sako: quattro sono minorenniCinque fermi per il brutale omicidio di Bakary Sako, il 35enne del Mali assassinato in piazza Fontana all'alba di sabato scorso a Taranto.

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Quest’uomo si chiamava Bakary Sako, aveva 35 anni e origini maliane. È stato ucciso senza alcun motivo né movente preciso all’alba di due giorni fa in piazza Fontana, nella sua Taranto, mentre stava per andare come ogni mattina al lavoro per guadagnar x.com

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