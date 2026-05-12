Ucciso all' alba dal branco disposti 5 fermi per l' omicidio di Bakary Sako | quattro minori l' assassino è 15enne

Da quotidianodipuglia.it 12 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Taranto, cinque persone sono state fermate in relazione all'omicidio di un lavoratore avvenuto all'alba. La vittima, che si recava nei campi per lavorare, è stata uccisa da un gruppo che comprende quattro minorenni e un ragazzo di 15 anni. Le autorità hanno disposto i fermi, mentre le indagini proseguono per chiarire le dinamiche dell'episodio.

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Cinque fermi a Taranto per l’assassinio di un lavoratore, ucciso mentre all’alba andava a faticare nei campi per guadagnarsi la giornata. Quattro dei sospettati per l’omicidio di Bakary Sako sono minorenni, tutti tarantini. Proprio come il quinto fermato, l’unico maggiorenne del gruppo che sabato mattina avrebbe assalito e ucciso in piazza Fontana, in città vecchia, il 35enne originario del Mali. I quattro hanno tra i 16 e i 15 anni. Un 15enne, ne compirà 16 tra pochi giorni, è accusato di aver sferrato i tre fendenti che hanno ucciso Sako. La svolta La svolta nelle indagini è arrivata nella prima serata, dopo giornate intere trascorse da magistrati e poliziotti a studiare elementi e testimonianze.🔗 Leggi su Quotidianodipuglia.it

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