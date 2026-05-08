Le indagini sull’omicidio di Chiara Poggi, avvenuto il 13 agosto 2007 nella villetta di via Pascoli a Garlasco, si concentrano su due finestre temporali. Queste includono il nome di Sempio, ma non escludono la possibile presenza di Stasi. Le autorità stanno analizzando i dati raccolti, cercando di ricostruire con precisione gli sviluppi della vicenda. Nel frattempo, il caso continua a essere al centro dell’attenzione mediatica.

Nel caos mediatico, nel gioco, che tale non dovrebbe essere, delle opinioni dette in tv o scritte sui giornali, si rischia di perdere la rotta della nuova inchiesta sull’omicidio di Chiara Poggi: 13 agosto 2007, villetta di via Pascoli a Garlasco. Sul tavolo delle accuse, Andrea Sempio, secondo i pm, killer spietato e crudele, che uccise la 26enne con 12 colpi di martello per motivi abietti e con un movente, quello sessuale, alimentato nella sua testa dalla visione dei filmini intimi tra Chiara e Alberto Stasi. Fermiamoci qua, perché questo dice il capo d’imputazione e questo spiegano, senza grosse sfasature, le 300 pagine dell’informativa dei carabinieri del Nucleo investigativo di Milano.🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Garlasco, due finestre temporali per l’omicidio di Chiara Poggi che includono Sempio ma non escludono Stasi

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