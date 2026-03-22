Le nuove analisi sul delitto di Garlasco indicherebbero che Chiara Poggi potrebbe essere stata uccisa mezz’ora dopo la colazione, cambiando l’orario della morte. Questo aspetto, se confermato, metterebbe in dubbio la ricostruzione che ha portato alla condanna di Alberto Stasi e rafforzerebbe il suo alibi, unitamente al DNA non compatibile trovato sotto le unghie. L’orario della morte di Chiara Poggi Il caso dell’omicidio di Chiara Poggi a Garlasco si arricchisce di nuovi elementi che potrebbero incidere in modo significativo sulla ricostruzione dei fatti. Secondo quanto emerso da una recente ricostruzione del TG1, l’orario della morte della giovane potrebbe essere stato sottostimato nelle precedenti indagini. 🔗 Leggi su Virgilio.it

© Virgilio.it - Chiara Poggi potrebbe essere morta mezz'ora dopo colazione, rumors sulla perizia che scagionerebbe Stasi

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