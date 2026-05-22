In un procedimento giudiziario riguardante l’omicidio di un ragazzo di 19 anni, la Corte ha confermato la condanna all’ergastolo. La vicenda riguarda un proiettile che, durante un episodio di sparatoria, ha colpito il giovane, anche se non era stato sparato direttamente verso di lui. Il colpo avrebbe invece raggiunto il ragazzo perché proveniva dall’arma indirizzata a un amico, con cui condivideva la stessa giacca al momento dell’incidente.

Un proiettile che non era destinato a lui, ma all’amico che gli stava accanto e indossava la stessa giacca. Un proiettile che lo colpisce alla testa sancendone la morte. E’ così cheThomas Bricca, 19 anni, ha perso la vita quel30 gennaio 2023nella cittadina di Frusinate. E per il cui omicidio sono stati oggi condannati padre e figlio,Roberto e Mattia Toson, che quella sera erano a bordo del T-max, il primo alla guida, il secondo impugnando un revolver, e sfrecciavano per le strade di Alatri, quando, per gli inquirenti, hanno compiuto l’agguato per consumare una vendetta. E’ questa la ricostruzione dei fatti, la convinzione dei giudici della terza Corte d’Assise d’Appello di Roma che li ha spinti aconfermare le condanne di ergastolo per il padre e a 24 anni per il figlio. 🔗 Leggi su Ildifforme.it

© Ildifforme.it - Omicidio Bricca, confermato ergastolo per la morte “per sbaglio” del 19enne

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ALATRI: OMICIDIO BRICCA, SLITTA LA SENTENZA DI APPELLO

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