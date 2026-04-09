Omicidio della madre del tiktoker Donato De Caprio | ergastolo confermato

A Napoli è stato confermato l'ergastolo per una donna di 48 anni accusata di aver ucciso una donna di 72 anni, madre di un noto tiktoker. L'omicidio è avvenuto nel quartiere Pianura, all’interno dell’abitazione della vittima, che era ipovedente. La donna era stata condannata in primo grado e la sentenza è stata confermata in appello. L’indagine ha portato alla conclusione della responsabilità dell’imputata nell’omicidio.

Ergastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il 're dei panini', notissimo in città, brutalmente uccisa dalla vicina nella sua abitazione, nel quartiere Pianura. 🔗 Leggi su Napolitoday.it Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appelloTempo di lettura: < 1 minutoErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l’assassina di Rosa... Omicidio Deidda, ergastolo confermato per Igor Sollai: no all’aggravante della crudeltàErgastolo confermato per Igor Sollai, colpevole dell’uccisione volontaria aggravata e dell’occultamento del corpo della moglie, Francesca Deidda. Omicidio madre di Donato De Caprio, ergastolo per la vicina anche in appello Temi più discussi: Bimbo ucciso a bastonate dal patrigno a Napoli, mamma condannata a 30 anni; Madre e figlia morte a Natale: Avvelenate con la ricina. Si indaga per omicidio; Bimbo ucciso a botte, ridotta a 30 anni in appello la pena per la madre che non impedì l’infanticidio; Mamma e figlia morte a Campobasso, non fu intossicazione ma avvelenamento: si indaga per omicidio. Omicidio madre tiktoker, ergastolo per la vicina anche in appelloErgastolo confermato a Napoli per Stefania Russolillo, la donna di 48 anni accusata di essere l'assassina di Rosa Gigante, la 72enne ipovedente, mamma del tiktoker Donato De Caprio, il 're dei panini' ... ansa.it Garlasco, la storia del biglietto contro Marco Poggi al cimitero emersa dall'intercettazione della madreLa storia del biglietto contro Marco Poggi trovato al cimitero due mesi dopo il delitto di Garlasco: l'intercettazione della madre ... virgilio.it Telespazio Messina. . BARCELLONA: CORICA RINVIATO A GIUDIZIO PER LA MORTE DELLA COMPAGNA CORICA RINVIATO A GIUDIZIO CON L’ACCUSA DI OMICIDIO DOLOSO NEI CONFRONTI DELL’EX COMPAGNA KISELEVA. LA PROCURA OTT - facebook.com facebook Giosuè Fogliani, 27 anni, è imputato per l’omicidio della madre Caterina Pappalardo, uccisa il 14 gennaio 2025 x.com