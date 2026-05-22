Un nuovo sviluppo nell’indagine sull’omicidio di Bakari Sako riguarda un video comparso su TikTok e successivamente rimosso, che sta portando a verifiche su immagini e contenuti digitali. Le forze dell’ordine stanno esaminando attentamente le immagini e il telefono di un detenuto coinvolto nel caso, mentre le indagini si estendono oltre l’aspetto legale, coinvolgendo anche le attività sui social network. La vicenda si arricchisce di un nuovo elemento che potrebbe influenzare le prossime fasi del procedimento.

Le immagini pubblicate e poi rimosse dai social finiscono al centro degli accertamenti. L’inchiesta sull’ omicidio di Bakari Sako si allarga oltre il piano giudiziario e approda anche sul terreno dei social network. Nelle ultime ore un video pubblicato su TikTok e successivamente rimosso ha acceso nuove polemiche e portato gli investigatori ad avviare ulteriori verifiche. Secondo quanto emerso, nel filmato comparirebbero due dei quattro minorenni indagati per il delitto del 35enne bracciante maliano, ucciso nella città vecchia di Taranto all’alba dello scorso 9 maggio. Sulle immagini sarebbe comparsa la frase: «Quello che non ti uccide, ti fortifica», accompagnata da una colonna sonora. 🔗 Leggi su Notizieaudaci.it

© Notizieaudaci.it - Omicidio Bakari Sako, il video comparso su TikTok apre un nuovo caso: verifiche su immagini e telefono in carcere

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