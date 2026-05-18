Spogliatoi i sentimenti opposti dei due mister dopo la maratona Omiccioli | Fortuna e bravura Alfonsi | Un’altra delusione

Dopo la lunga maratona terminata ai rigori, i due allenatori hanno mostrato reazioni diverse negli spogliatoi. Uno ha parlato di fortuna e bravura come fattori determinanti, mentre l’altro ha espresso delusione per il risultato. La partita si è conclusa con la vittoria del Fano, lasciando gli altri allenatori con sentimenti contrastanti. Gli spiriti degli allenatori sono rimasti distanti, ognuno con la propria interpretazione di quanto accaduto in campo.

Sentimenti opposti negli spogliatoi dopo la estenuante maratona chiusa dai rigori che ha premiato il Fano. I giocatori granata si lasciano andare a cori e a gavettoni. Mister Mirco Omiccioli è visibilmente soddisfatto: "Un finale da cardiopalma. Siamo riusciti a vincere una partita che si era messa male perché abbiamo preso gol dopo nemmeno un minuto. Eravamo tesi e timorosi per la pressione che avevano addosso, rappresentata anche da tutta questa gente che era venuta a sostenerci. Poi, piano piano, ci siamo sbloccati anche se abbiamo rischiato di prendere il secondo gol su qualche loro ripartenza, però abbiamo anche avuto le occasioni per fare il pari, sfuggiteci per un niente". 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

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