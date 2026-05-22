Olio per motori scadente spacciato per grandi marchi | maxi truffa da un milione ad Altamura

A Altamura è stata scoperta una vasta operazione illegale che ha portato alla vendita di oltre 1.300 tonnellate di olio per motori di qualità inferiore, spacciato come prodotto di marchi rinomati nel settore. L’indagine ha portato alla luce un sistema complesso di contrabbando e contraffazione, attraverso il quale questi oli scadenti sono stati immessi illegalmente sul mercato. La scoperta ha portato a sequestri e a un’indagine in corso per identificare i responsabili di questa maxi truffa.

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