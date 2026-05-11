Le indagini hanno scoperto un sistema che ha permesso di ottenere un milione di euro illeciti attraverso la rivendita di biglietti per eventi nella città. Sono state analizzate circa 166 email utilizzate per acquistare e rivendere i biglietti in modo fraudolento. Le autorità stanno verificando quali eventi abbiano alimentato questa attività di rivendita non autorizzata, che ha coinvolto numerosi acquirenti e venditori.

? Domande chiave Come hanno fatto a gestire 166 email per accaparrarsi i biglietti?. Quali eventi hanno alimentato questo giro di rivendite illegali?. Chi dovrà intervenire per bloccare l'uso di identità digitali multiple?. Come cambieranno le regole per l'acquisto dei titoli sui siti ufficiali?.? In Breve Due coniugi modenesi hanno usato 166 email per acquistare 15 mila biglietti.. Ricavi totali di due milioni di euro con un milione di profitti illeciti.. Speculazione su 500 eventi tra concerti musicali e incontri calcistici nazionali.. Segnalazione all'Agcom per verificare la trasparenza delle transazioni digitali online.. La Guardia di Finanza di Modena ha scoperto un sistema di elusione fiscale che ha generato circa un milione di euro di profitti illeciti tramite la compravendita speculativa di biglietti per eventi.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Modena, maxi truffa sui biglietti: un milione di profitti illeciti

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