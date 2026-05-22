Olimpiadi scattano le indagini | per Salvini l’ennesimo problema

La procura di Belluno ha avviato un’indagine sulla realizzazione della cabinovia Apollonio-Screpes, una delle infrastrutture legate alle prossime Olimpiadi invernali di Milano e Cortina. La cabinovia, ancora non operativa, rappresenta un progetto chiave per le competizioni. La notizia arriva mentre il leader di un partito di governo ha espresso pubblicamente un commento sulla situazione, attirando l’attenzione sui possibili problemi legati alla gestione dell’opera. La vicenda si inserisce nel quadro delle verifiche su alcune delle principali opere preparatorie ai giochi.

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Il caso La procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sulla costruzione della cabinovia Apollonio-Screpes. Mit: «Regole rispettate» Il caso La procura di Belluno ha aperto un’inchiesta sulla costruzione della cabinovia Apollonio-Screpes. Mit: «Regole rispettate» La procura di Belluno ha aperto un’indagine sulla costruzione della cabinovia Apollonio-Screpes, una delle opere simbolo delle Olimpiadi invernali di Milano-Cortina e tutt’ora non entrata in funzione. L’ipotesi è di turbativa d’asta nell’iter, travagliato, di assegnazione dei lavori per l’opera, presentata a più riprese come imprescindibile ma ancora ferma. IERI GLI INVESTIGATORI... 🔗 Leggi su Cms.ilmanifesto.it © Cms.ilmanifesto.it - Olimpiadi, scattano le indagini: per Salvini l’ennesimo problema ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Rissa in piazza Malatesta: scattano le indaginiUna maxi rissa è avvenuta nelcuore dellanotte in piazza Malatesta a Santa Maria Capua Vetere all'esterno di un locale dove dei giovanissimi per... Olimpiadi, il Cio si piega a Trump: scattano i test genetici obbligatori per gareggiare tra le donneArriva la rivoluzione dei test genetici: d’ora in poi, tutte le atlete che vogliono partecipare a una gara femminile devono sottoporsi a uno... Olimpiadi: tre gli indagati, tra di loro l’ad di SimicoLe persone formalmente indagate nell’inchiesta della Procura della Repubblica di Belluno sono tre, una delle quali è l’amministratore delegato di Simico, Fabio Massimo Saldini. Lo riferisce il Procura ... ilsole24ore.com Cortina, scandalo cabinovia per le Olimpiadi: perquisizioni in tutta Italia su appalto sospettoPerquisizioni stamani, 21 maggio, a Roma, Milano, Brescia, Napoli e Cortina d'Ampezzo (Belluno): sono tutte scattate nell'ambito di un'indagine per turbata libertà di gara d'appalto sui lavori della c ... tg.la7.it