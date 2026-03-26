Olimpiadi il Cio si piega a Trump | scattano i test genetici obbligatori per gareggiare tra le donne

Il Comitato Olimpico Internazionale ha annunciato che, a partire da ora, le atlete che desiderano competere nelle gare femminili devono sottoporsi a test genetici obbligatori, specificamente analizzando il gene Sry. Questa decisione rappresenta una svolta nelle regole di qualificazione, introducendo un nuovo criterio per l’accesso alle competizioni femminili. La misura è stata adottata in risposta a richieste di chiarimenti sulla distinzione tra atleti di sesso maschile e femminile.

Arriva la rivoluzione dei test genetici: d’ora in poi, tutte le atlete che vogliono partecipare a una gara femminile devono sottoporsi a uno screening del gene Sry. Lo ha sancito il Comitato Olimpico Internazionale, piegandosi di fatto all’orientamento di Donald Trump e al suo ordine esecutivo sullo sport femminile introdotto in vista dei Giochi di Los Angeles 2028. Il Cio afferma che “l’ammissibilità a qualsiasi evento di categoria femminile ai Giochi Olimpici o a qualsiasi altro evento del Cio, inclusi gli sport individuali e di squadra, è ora limitata alle donne biologiche “. Un’affermazione un po’ bislacca. Di fatto, escluso il caso di Laurel Hubbard, le atlete transgender non hanno mai avuto spazio alle Olimpiadi: chiedere ad esempio a Lia Thomas, nuotatrice statunitense che nel 2024 è stata esclusa dai Giochi di Parigi. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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