Rissa in piazza Malatesta | scattano le indagini

Nella notte, in piazza Malatesta a Santa Maria Capua Vetere, si è verificata una rissa tra alcuni giovani fuori da un locale. L'episodio è avvenuto intorno alla mezzanotte e ha coinvolto più persone, che si sono affrontate per motivi non specificati. Le forze dell'ordine sono intervenute per gestire la situazione e hanno avviato le indagini per chiarire l'esatta dinamica dell'accaduto.

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Una maxi rissa è avvenuta nelcuore dellanotte in piazza Malatesta a Santa Maria Capua Vetere all'esterno di un locale dove dei giovanissimi per futili motivi se ne sono date di santa ragione.Alcuni avventori hanno visto i ragazzi con maglie strappate e ferite perlopiù al volto. Necessario.🔗 Leggi su Casertanews.it ? Hai trovato interessante questa notizia? Condividila sui social e partecipa alla discussione con altri lettori. RedditFacebookX Notizie correlate Rissa tra ultras del Catania in un locale di piazza Europa: scattano denunce e DaspoTre ultras del Catania sono stati individuati e denunciati dalla polizia per una rissa avvenuta nei giorni scorsi in un locale di piazza Europa, a... Battipaglia, rissa tra giovani in piazza Amendola: indagini in corsoAncora tensione a Battipaglia, dove nella notte tra domenica e lunedì si è verificata una rissa tra giovani in piazza Amendola. Aggiornamenti e dibattiti Si parla di: Aggressione a calci e pugni in corso Mazzini, giovane raggiunto dal Daspo urbano. Rissa in piazza Malatesta. Bottigliata per un jeans: 9 daspo agli aggressoriIn nove avevano aggredito un minorenne per la compravendita di un paio di jeans finita male. Il giovanissimo, 15 anni, aveva preso una bottigliata in testa ed era caduto a terra tramortito e ... ilrestodelcarlino.it Nove Daspo urbani per la rissa in piazza Malatesta del 13 novembre scorsoANCONA - Il Questore di Ancona ha emesso 9 daspo urbani dal centro cittadino nei confronti di altrettanti giovani che lo scorso 13 novembre, a seguito di un alterco per futili motivi, prendevano parte ... corriereadriatico.it