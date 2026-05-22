L’Olimpia Milano si è qualificata per la semifinale dopo aver vinto la serie dei quarti di finale con tre vittorie consecutive contro Reggio Emilia. La squadra ha conquistato la vittoria nella partita di ritorno, mantenendo il punteggio a suo favore fino alla fine. Brooks si è distinto come principale protagonista, contribuendo in modo determinante alla conquista del risultato. Reggio Emilia ha subito un crollo durante l’incontro, che ha portato alla conclusione anticipata della serie.

Missione compiuta per l’Olimpia Milano che viola Reggio Emilia e completa l’opera vincendo 3-0 la serie dei quarti di finale. I biancorossi hanno avuto solo un passaggio a vuoto nel 2° periodo. Brooks il migliore con 24 punti (713 da 3), spalla perfetta Bolmaro con 17 (610 al tiro) e una difesa perfetta nel momento più difficile. Dopo una partenza equilibrata è proprio Bolmaro a dare un po’ di vantaggio all’Olimpia al 10’ (12-17), poi, però, la difesa biancorossa si perde e Reggio Emilia cambia la marcia e impatta subito a quota 19. Poi i reggiani scappano via allungando il break sul 18-6 (30-23) con Rossato scatenato. Qui si riaccende l’Olimpia che sorpassa anche con Shields (30-31), ma è un attimo perchè i padroni di casa scappano via al 19’ (42-33). 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net

© Sport.quotidiano.net - Olimpia in semifinale. Brooks trascinatore. Reggio Emilia crolla

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