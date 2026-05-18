Olimpia Milano un’altra vittoria con Reggio Emilia | la semifinale ora è a un passo

L’Emporio Armani Milano ha conquistato la seconda vittoria in due giorni contro Reggio Emilia, portando la serie semifinale a un passo dalla conclusione. La partita si è conclusa con un risultato positivo per la squadra milanese, che nel quarto periodo ha messo a segno i punti decisivi. La sfida si è conclusa con un vantaggio finale che permette alla squadra di avanzare nella competizione. La semifinale si avvicina, lasciando spazio a poche possibilità per la squadra avversaria di recuperare.

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Milano, 18 maggio 2026 - Una fatica vincente per l ’Emporio Armani che nel finale costruisce la sua seconda vittoria in 48 ore contro Reggio Emilia. L’Olimpia fa il punto del 2-0 nei quarti di finale. Tutt’altro che semplice la vittoria dei milanesi, per lunghi minuti imbrigliati dalla difesa reggiana, ma alla fine il talento offensivo della coppia Brooks-Shields è stato decisivo. Il successo è arrivato per 77-65 ed ora l’EA7 avrà la prima occasione al PalaBigi per chiudere la serie. Shields miglior realizzatore a quota 19 punti, Bolmaro pungente con 11 punti (56 da 2), e i 9 rimbalzi di Nebo i dati notevoli del match per un’Olimpia che ha dominato anche a rimbalzo con un 41-28 totale. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Olimpia Milano, un’altra vittoria con Reggio Emilia: la semifinale ora è a un passo ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Olimpia Milano vs Pallacanestro Reggiana Live Score - Italy Italian Lega Basket Serie A Sullo stesso argomento Olimpia Milano, che sudata con Reggio Emilia. Decisivi Brooks e RicciMilano, 5 aprile 2026 – Una Pasqua vittoriosa per l’Olimpia Milano anche se la fatica per piegare Reggio Emilia non è stata poca. Milano-Reggio Emilia highlights: Olimpia vince Gara 1 playoff con uno Shields dominanteOlimpia Milano parte forte nei playoff di Serie A e si prende Gara 1 contro la Reggio Emilia con il punteggio di 96-84. Il PAOK sta puntando a Darius Thompson per rinforzare il reparto guardie la prossima stagione. Tuttavia, l'Olimpia Milano resta in pole position e Thompson è sotto contratto con il Valencia fino al 2027, anche se il club spagnolo è aperto a trattative. : r/Eurolea reddit Quando D'Antoni, una palla rubata dietro l'altra, a Roma diventò Arsenio Lupin. Lo show di Carroll a Bologna. Il missile di Katelynas contro Teramo. Il buzzer beater di Ale Gentile a Teramo. Ecco gli episodi che hanno fatto la storia dell'Olimpia nei quarti di final x.com Olimpia Milano, another victory against Reggio Emilia: the semifinal is now one step awayArmani struggled in the second half, but eventually conquered their fears and won 77-65 against the Emilians. Shields was the game's top scorer with 19 points. sport.quotidiano.net Olimpia Milano, un’altra vittoria con Reggio Emilia: la semifinale ora è a un passoL’Armani fatica nella ripresa, ma alla fine scaccia la paura e vince 77-65 contro gli emiliani. Shields miglior realizzatore della gara con 19 punti ... sport.quotidiano.net