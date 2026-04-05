Olimpia Milano che sudata con Reggio Emilia Decisivi Brooks e Ricci

L’Olimpia Milano ha conquistato una vittoria durante la partita contro Reggio Emilia, nonostante la fatica accumulata nel corso dell’incontro. I due giocatori che si sono distinti sono stati Brooks e Ricci, i quali hanno contribuito in modo decisivo al risultato finale. La sfida si è conclusa con Milano che ha avuto la meglio dopo un match impegnativo, segnando un risultato importante nel campionato di basket.