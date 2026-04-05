Olimpia Milano che sudata con Reggio Emilia Decisivi Brooks e Ricci
L’Olimpia Milano ha conquistato una vittoria durante la partita contro Reggio Emilia, nonostante la fatica accumulata nel corso dell’incontro. I due giocatori che si sono distinti sono stati Brooks e Ricci, i quali hanno contribuito in modo decisivo al risultato finale. La sfida si è conclusa con Milano che ha avuto la meglio dopo un match impegnativo, segnando un risultato importante nel campionato di basket.
Milano, 5 aprile 2026 – Una Pasqua vittoriosa per l’Olimpia Milano anche se l a fatica per piegare Reggio Emilia non è stata poca. I biancorossi vincono 80-76, rimangono in corsa per il 3° posto e ritrovano il successo in campionato. Di fronte nel calendario c’è una “doppietta” di Eurolega (martedì a Valencia, giovedì in casa con il Bayern Monaco), ma per il futuro dell’Olimpia in realtà questa gara conta molto di più visto che ormai è il tricolore l’unico obiettivo raggiungibile per i biancorossi. Anche per questo è inspiegabile la fatica che hanno fatto i milanesi che, troppo spesso, hanno giocato sotto sotto ritmo. Se Mannion è l’unico... 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net
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