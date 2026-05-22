Donna minaccia di gettarsi dal sesto piano a Olbia la salva un carabiniere | Cercava ascolto e conforto

A Olbia, una donna ha minacciato di buttarsi dal sesto piano di un edificio. Un appuntato scelto dei carabinieri ha intervenuto e, riuscendo a calmarla, l’ha convinta a non compiere il gesto. L’operatore ha riferito che la donna cercava ascolto e conforto, e grazie all’intervento tempestivo è stata evitata una tragedia. La donna è stata portata in un luogo sicuro per ricevere assistenza.

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