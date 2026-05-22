Donna minaccia di gettarsi dal sesto piano a Olbia la salva un carabiniere | Cercava ascolto e conforto
A Olbia, una donna ha minacciato di buttarsi dal sesto piano di un edificio. Un appuntato scelto dei carabinieri ha intervenuto e, riuscendo a calmarla, l’ha convinta a non compiere il gesto. L’operatore ha riferito che la donna cercava ascolto e conforto, e grazie all’intervento tempestivo è stata evitata una tragedia. La donna è stata portata in un luogo sicuro per ricevere assistenza.
L'appuntato scelto dei carabinieri, Mauro Casula, ha salvato una donna che minacciava di togliersi la vita a Olbia. Dopo un dialogo di oltre 15 minuti, le ha impedito di gettarsi da una palazzina di sei piani. "Voleva essere ascoltata e consolata, a volte basta questo per salvare una persona", ha sottolineato a Fanpage.it. 🔗 Leggi su Fanpage.it
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