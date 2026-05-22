Olbia donna in bilico sul tetto minaccia di buttarsi | il salvataggio dei carabinieri

Nella serata di giovedì 21 maggio, i Carabinieri della Sezione Radiomobile del Reparto Territoriale di Olbia sono intervenuti in un palazzo della città. Hanno trovato una donna in bilico sul tetto di un edificio, minacciando di gettarsi nel vuoto. Gli agenti sono riusciti a intervenire e a impedire che si verificasse il peggio, portando in salvo la donna. L’episodio si è svolto in un contesto urbano e ha richiesto un intervento rapido da parte delle forze dell’ordine.

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I Carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale sono intervenuti presso un palazzo di Olbia nella serata di giovedì 21 maggio riuscendo a scongiurare il tentativo di suicidio di una donna. Nella circostanza i militari dell’Arma avevano risposto a una richiesta di soccorso pervenuta tramite il Numero Unico di Emergenza 112. La donna era seduta sul ciglio del tetto al sesto piano dello stabile in stato di forte alterazione psico-fisico. I militari hanno quindi avviato un paziente colloquio con la donna e dopo circa quindici minuti di costante dialogo, sono riusciti a conquistare la sua fiducia e a ridurre la tensione, guadagnando lentamente la distanza necessaria per intervenire e trarla in salvo. 🔗 Leggi su Lapresse.it © Lapresse.it - Olbia, donna in bilico sul tetto minaccia di buttarsi: il salvataggio dei carabinieri ? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video Sullo stesso argomento Leggi anche: Donna sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: salvata in extremis dai carabinieri Dopo una lite familiare sale sul tetto e minaccia di lanciarsi: donna salvata dai CarabinieriTempo di lettura: < 1 minutoNella tarda mattinata odierna, in Orta di Atella, i Carabinieri delle Stazioni di Sant’Arpino e Orta di Atella, con il... Olbia: donna in bilico sul tetto minaccia di buttarsi, il salvataggio dei carabinieri(LaPresse) I Carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale sono intervenuti presso un palazzo di Olbia nella serata ... stream24.ilsole24ore.com Olbia, donna minaccia di buttarsi nel vuoto: provvidenziale intervento dei carabinieriOlbia. Nel corso della serata di ieri 21 maggio 2026, a Olbia (SS), i Carabinieri della Sezione Radiomobile del locale Reparto Territoriale sono intervenuti presso un edificio di via Aldo Moro, ... olbia.it