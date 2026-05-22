Violento pestaggio a Oggiono | 35enne finisce in ospedale

Nella notte, un uomo di 35 anni è stato coinvolto in un episodio di violenza a Oggiono, in provincia di Lecco. Dopo essere stato colpito, è stato soccorso dai soccorritori e trasportato immediatamente in ospedale. La polizia sta indagando sull’accaduto, ma al momento non sono stati ancora resi noti dettagli sulla causa o sui responsabili. L’episodio si aggiunge ad altri fatti di violenza verificatisi recentemente nella stessa zona.

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