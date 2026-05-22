Oggi in Brianza apre l' elegante piscina con la sabbia gli ombrelloni e i drink a bordo vasca

Da monzatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi in Brianza apre una nuova piscina che ricrea l’atmosfera di un beach club, con sabbia, ombrelloni e drink a bordo vasca. La struttura è caratterizzata da un design elegante e modernissimo, pensato per offrire un’esperienza di relax e divertimento. La piscina è dotata di servizi e comfort che si rivolgono a chi desidera trascorrere ore di svago in un ambiente raffinato. L’apertura coincide con l’arrivo della stagione calda, invitando i visitatori a godersi il sole e il benessere.

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L'atmosfera che si respira è quella tipica dei beach club, perfetta per chi cerca tutti i migliori comfort e ideale per inaugurare l'arrivo della bella stagione. Restando in città. A Verano Brianza, venerdì 22 maggio, riapre la piscina dello SportItalia Village di via Dante Alighieri. Acqua. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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