Dopo le dichiarazioni di Thomas Ceccon, il Centro Federale di Verona ha deciso di modificare gli orari della piscina, eliminando la musica durante i corsi di acquagym. Ceccon aveva spiegato di non poter allenarsi adeguatamente a causa del volume elevato e della presenza di altre persone che praticano acquagym, rendendo difficile concentrarsi per le imminenti Olimpiadi. La decisione è stata presa per permettere agli atleti di allenarsi senza distrazioni.

Oltre ad atleti come Ceccon e Martinenghi, allenato da Matteo Giunta, sono circa 400 le persone che frequentano la piscina. I nuotatori usano, in base agli allenamenti, la vasca da 50 metri e quella da 25. Da una parte da giusta necessità di allenarsi al meglio di chi del nuoto ha fatto il proprio lavoro, dall'altro il diritto a fare la propria attività sportiva di chi ha pagato un corso e si è iscritto a un preciso orario. Da molti anni alcuni fra i più grandi nuotatori italiani si allenano in questo centro e non era mai arrivata alle cronache notizia di problematiche simili. Il caso è sorto in questi ultimi tempi quando il campione olimpico dei 100 dorso è tornato dal periodo trascorso in Australia, per un collegiale, ospite del team St. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - La piscina cambia gli orari dopo le parole di Thomas Ceccon: «A Verona condivido la vasca con signore che fanno acquagym, c'è la musica alta, non posso allenarmi così per le Olimpiadi»

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