In Brianza apre l' elegante piscina con la sabbia gli ombrelloni e i drink a bordo vasca

In Brianza è stata inaugurata una nuova piscina che ricorda un beach club, completa di sabbia, ombrelloni e servizi di bar a bordo vasca. La struttura è stata aperta recentemente e offre un ambiente curato nei dettagli, con uno stile elegante e accogliente. La piscina è stata progettata per ospitare chi desidera trascorrere momenti di relax e svago, con l’obiettivo di accogliere i visitatori durante l’inizio della stagione calda. La struttura si presenta come una novità nel panorama locale, pronta ad attirare appassionati di wellness.

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