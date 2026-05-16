In Brianza apre l' elegante piscina con la sabbia gli ombrelloni e i drink a bordo vasca
In Brianza è stata inaugurata una nuova piscina che ricorda un beach club, completa di sabbia, ombrelloni e servizi di bar a bordo vasca. La struttura è stata aperta recentemente e offre un ambiente curato nei dettagli, con uno stile elegante e accogliente. La piscina è stata progettata per ospitare chi desidera trascorrere momenti di relax e svago, con l’obiettivo di accogliere i visitatori durante l’inizio della stagione calda. La struttura si presenta come una novità nel panorama locale, pronta ad attirare appassionati di wellness.
L'atmosfera che si respira è quella tipica dei beach club, perfetta per chi cerca tutti i migliori comfort e ideale per inaugurare l'arrivo della bella stagione. Restando in città. A Verano Brianza, venerdì 22 maggio, riapre la piscina dello SportItalia Village di via Dante Alighieri. Acqua. 🔗 Leggi su Monzatoday.it
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