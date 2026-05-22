Oggi è Santa Rita patrona dei casi impossibili | Monza dove è amatissima lancia una bella iniziativa

Oggi si celebra Santa Rita, considerata la patrona dei casi impossibili, e a Monza si è deciso di commemorare questa ricorrenza con un’iniziativa particolare. La città ha promosso la distribuzione di rose, che vengono consegnate ai cittadini come simbolo di affetto e speranza. L’obiettivo è anche di raccogliere fondi per sostenere chi si trova in difficoltà. La proposta mira a coinvolgere la comunità nel diffondere un gesto di solidarietà.

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