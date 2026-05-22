Oggi è Santa Rita patrona dei casi impossibili | Monza dove è amatissima lancia una bella iniziativa

Da monzatoday.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Oggi si celebra Santa Rita, considerata la patrona dei casi impossibili, e a Monza si è deciso di commemorare questa ricorrenza con un’iniziativa particolare. La città ha promosso la distribuzione di rose, che vengono consegnate ai cittadini come simbolo di affetto e speranza. L’obiettivo è anche di raccogliere fondi per sostenere chi si trova in difficoltà. La proposta mira a coinvolgere la comunità nel diffondere un gesto di solidarietà.

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Una rosa per portare un segno di amore e speranza a casa, ma soprattutto per aiutare chi sta attraversando un momento di difficoltà. Una tradizione che anche quest’anno si ripete quella promossa dalla Conferenza San Vincenzo del Duomo Monza.Venerdì 22 maggio, in occasione della ricorrenza di. 🔗 Leggi su Monzatoday.it

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