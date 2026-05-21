Oggi, 22 maggio, si ricorda Santa Rita da Cascia, nota come l’avvocata dei casi impossibili e disperati. Nata come sposa, madre e successivamente monaca, Santa Rita è diventata un esempio di dedizione e fede. La sua vita è caratterizzata da momenti di sofferenza e di impegno religioso, che l’hanno portata a essere riconosciuta come una figura di sostegno per chi affronta difficoltà estreme. La sua figura continua a essere celebrata come simbolo di speranza per molte persone.

Sposa, madre e infine monaca: la straordinaria testimonianza di Santa Rita da Cascia, l’avvocata dei casi disperati che ha saputo trasformare il dolore più profondo in un faro di speranza e fede. Il nome Rita è il diminuitivo di Margherita Lotti, nata nel borgo di Roccaporena, una frazione di Cascia, in Umbria, molto probabilmente nel 1371. Era figlia unica e i suoi genitori erano molto pii e religiosi, il padre era noto come paciere dei dissidi tra le famiglie che c’erano in quei luoghi. Ricevette un’educazione scolastica presso i frati agostiniani. Poi, intorno al 1385 si sposa con Paolo di Ferdinando di Mancino, un giovane appartenente ad una possidente famiglia inserita in un circuito di faide locali. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

© Lalucedimaria.it - Oggi 22 maggio, Santa Rita da Cascia: avvocata dei casi impossibili e disperati

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

PREGHIERA A SANTA RITA DA CASCIA PER UNA GRAZIA IMPOSSIBILE OGGI — CAUSE DIFFICILI

Sullo stesso argomento

Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: primo giornoIn questo primo giorno della Novena, bussiamo alla porta del cuore di Santa Rita per chiedere forza nelle prove e speranza laddove tutto sembra...

Novena a Santa Rita da Cascia, avvocata dei casi impossibili: secondo giornoNel secondo giorno della Novena, impariamo da Santa Rita l’arte della pazienza e della fiducia incrollabile, certi che il suo sguardo materno non...

La Festa di Santa Rita Pontificale, Supplica e benedizione delle Rose in diretta da Cascia Venerdì #22maggio dalle ore 11 su #TV2000 Canale 28 dtt | 157 Sky | App #Play2000 #SantaRita #SantaRitadaCascia x.com

Oggi 22 maggio, Santa Rita da Cascia: avvocata dei casi impossibili e disperatiSposa, madre e monaca: Santa Rita da Cascia, l'avvocata dei casi disperati che ha superato ogni dolore con la forza della fede. lalucedimaria.it

Chi era davvero Santa Rita da Cascia, la santa delle cause impossibili e del coraggio del perdonoLa figura di Santa Rita da Cascia è molto nota ma difficoltosa quando se ne vuole delineare un profilo che soddisfi lo storico e il devoto, perché le testimonianze letterarie sono più tardive rispetto ... famigliacristiana.it