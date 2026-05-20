novena a santa rita avvocata dei casi impossibili nono giorno

Oggi si conclude la novena dedicata a Santa Rita, considerata l’avvocata dei casi impossibili. Si tratta dell’ultimo giorno di preghiera, durante il quale si rivolge una richiesta speciale alla Santa di Cascia per favorire le vocazioni, sostenere i missionari e promuovere il trionfo del Regno di Dio. La devozione popolare ha accompagnato questa preghiera per nove giorni, con l’obiettivo di ottenere aiuto e protezione in situazioni difficili.

Siamo giunti al nono giorno della Novena a Santa Rita: l’ultima accorata supplica alla Santa di Cascia per le vocazioni, i missionari e il trionfo del Regno di Dio. Santa Rita da Cascia, ha vissuto due vocazioni, prima di moglie e madre e poi dopo essere rimasta solo al mondo, la chiamata alla vita consacrata. Entrambe sono state da lei realizzate appieno, distinguendosi per le sue grandi virtù cristiane. Ripercorriamo l’ultima tappa della sua vita, attraverso una sintesi offerta dal sito ufficiale del monastero di Santa Rita da Cascia. Giovanni Paolo II, nel grande giubileo del 2000, il 20 maggio concede udienza generale a una pellegrina speciale e ai suoi fratelli. 🔗 Leggi su Lalucedimaria.it

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14 Maggio, la Novena a Santa Rita per una causa impossibile Secondo giorno La casa da sposa

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