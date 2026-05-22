La produzione della seconda stagione di Off Campus prenderà il via il 1° giugno 2026. La serie sarà disponibile su Prime Video, con un cast confermato e alcune novità annunciate prima della messa in onda della prima stagione. La conferma del rinnovo anticipato ha generato attesa tra gli spettatori, mentre i dettagli relativi alle riprese sono stati comunicati ufficialmente. La data di inizio riprese è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali della produzione.

Off Campus è già pronta a tornare su Prime Video con una seconda stagione, rinnovata ancora prima del debutto ufficiale della prima. Le riprese partiranno ufficialmente il 1° giugno 2026 a Vancouver, in Canada, con il titolo di lavorazione SKYLIGHT, e si concluderanno il 18 settembre 2026. La scelta di Vancouver è tutt’altro che casuale: la città aveva già ospitato le riprese della prima stagione e negli ultimi anni è diventata uno dei set di riferimento per teen drama e romance, grazie a location versatili e costi di produzione competitivi. A rendere ancora più solida la macchina produttiva è la showrunner Louisa Levy, che ha già confermato a Variety che tutti gli otto script della nuova stagione sono già scritti, una notizia che fa ben sperare sulla fluidità del processo creativo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

© Tutto.tv - Off Campus 2: riprese al via il 1° giugno 2026, cast e novità

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Secondo @yvrshootstweets le riprese della seconda stagione della Off Campus andranno dal 1° giugno al 18 Settembre a Vancouver! x.com

Qualcuno ha guardato 'off campus'??? reddit

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