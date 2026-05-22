Off Campus 2 | riprese al via il 1° giugno 2026 cast e novità

Da tutto.tv 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

La produzione della seconda stagione di Off Campus prenderà il via il 1° giugno 2026. La serie sarà disponibile su Prime Video, con un cast confermato e alcune novità annunciate prima della messa in onda della prima stagione. La conferma del rinnovo anticipato ha generato attesa tra gli spettatori, mentre i dettagli relativi alle riprese sono stati comunicati ufficialmente. La data di inizio riprese è stata resa nota attraverso comunicati ufficiali della produzione.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su GoogleTutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.
Segui

Off Campus è già pronta a tornare su Prime Video con una seconda stagione, rinnovata ancora prima del debutto ufficiale della prima. Le riprese partiranno ufficialmente il 1° giugno 2026 a Vancouver, in Canada, con il titolo di lavorazione SKYLIGHT, e si concluderanno il 18 settembre 2026. La scelta di Vancouver è tutt’altro che casuale: la città aveva già ospitato le riprese della prima stagione e negli ultimi anni è diventata uno dei set di riferimento per teen drama e romance, grazie a location versatili e costi di produzione competitivi. A rendere ancora più solida la macchina produttiva è la showrunner Louisa Levy, che ha già confermato a Variety che tutti gli otto script della nuova stagione sono già scritti, una notizia che fa ben sperare sulla fluidità del processo creativo. 🔗 Leggi su Tutto.tv

off campus 2 riprese al via il 1176 giugno 2026 cast e novit224
© Tutto.tv - Off Campus 2: riprese al via il 1° giugno 2026, cast e novità
?
Vuoi approfondire questa notizia?Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate.

25+ Cybercabs On site! N Campus Prep, 3rd Transformer Arrives! 3 Mar 2026 Giga Texas Update(07:45AM)

Video 25+ Cybercabs On site! N Campus Prep, 3rd Transformer Arrives! 3 Mar 2026 Giga Texas Update(07:45AM)

Sullo stesso argomento

Gundam: riprese al via in Australia, ecco il cast completo del film NetflixSydney Sweeney e Noah Centineo alle prese coi robottoni giapponesi sulla Gold Coast australiana, si preannuncia interessante la nuova produzione...

Leggi anche: PNRR Scuola 4.0, campus didattici e laboratori Industria 4.0: il Ministero proroga al 30 giugno 2026 il termine per la conclusione e la rendicontazione dei progetti. NOTA

off campus off campus 2 ripreseLe riprese di Off Campus 2 stanno per iniziare e queste sono le ultime news su trama, cast e protagonistiIl 12 maggio 2026, i protagonisti della prima stagione, Belmont Cameli ed Ella Bright, che interpretano rispettivamente Garrett Graham e Hannah Wells, hanno confermato il loro ritorno nella seconda ... elle.com

off campus off campus 2 ripreseOff Campus 2: la data ufficiale per l’inizio delle riprese (e sappiamo anche che fine faranno Hannah e Garrett)La serie Prime Video è pronta a tornare sul set e, a differenza di Bridgerton, non ha intenzione di mettere da parte i suoi protagonisti. cosmopolitan.com

Cerca news, video e discussioni social in tutto il web