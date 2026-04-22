Gundam | riprese al via in Australia ecco il cast completo del film Netflix

Da movieplayer.it 22 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Le riprese del nuovo film di Gundam sono iniziate in Australia, con alcune scene girate sulla Gold Coast. Tra gli attori principali ci sono Sydney Sweeney e Noah Centineo, impegnati in sequenze con robottoni giapponesi. La produzione è curata da Netflix e si svolge in diverse location australiane. La presenza del cast e l’ambientazione segnano l’avvio di un progetto cinematografico che coinvolge effetti speciali e scene d’azione.

Sydney Sweeney e Noah Centineo alle prese coi robottoni giapponesi sulla Gold Coast australiana, si preannuncia interessante la nuova produzione targata Netflix. Hanno preso il via nel Queensland, Australia, le riprese di Gundam, versione live-action del popolare anime robotico targata Netflix. Diretto da Jim Mickle, il film prevede un cast all star capitanato da Sydney Sweeney e Noah Centineo in una storia ambientata nel bel mezzo di un conflitto spaziale che vedrà coinvolti robot giganti. Il cast di Gundam Mentre sono in corso le riprese, Netflix ha svelato il cast completo di Gundam che include: Sydney Sweeney Noah Centineo Jackson White Shioli Kutsuna Nonso Anozie Michael Mando Javon "Wanna" Walton Oleksandr Rudynskyi Ida Brooke Gemma Chua-Tran Jason Isaacs Di cosa parlerà Gundam .🔗 Leggi su Movieplayer.it

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