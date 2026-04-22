Gundam | riprese al via in Australia ecco il cast completo del film Netflix

Le riprese del nuovo film di Gundam sono iniziate in Australia, con alcune scene girate sulla Gold Coast. Tra gli attori principali ci sono Sydney Sweeney e Noah Centineo, impegnati in sequenze con robottoni giapponesi. La produzione è curata da Netflix e si svolge in diverse location australiane. La presenza del cast e l’ambientazione segnano l’avvio di un progetto cinematografico che coinvolge effetti speciali e scene d’azione.

Sydney Sweeney e Noah Centineo alle prese coi robottoni giapponesi sulla Gold Coast australiana, si preannuncia interessante la nuova produzione targata Netflix. Hanno preso il via nel Queensland, Australia, le riprese di Gundam, versione live-action del popolare anime robotico targata Netflix. Diretto da Jim Mickle, il film prevede un cast all star capitanato da Sydney Sweeney e Noah Centineo in una storia ambientata nel bel mezzo di un conflitto spaziale che vedrà coinvolti robot giganti. Il cast di Gundam Mentre sono in corso le riprese, Netflix ha svelato il cast completo di Gundam che include: Sydney Sweeney Noah Centineo Jackson White Shioli Kutsuna Nonso Anozie Michael Mando Javon "Wanna" Walton Oleksandr Rudynskyi Ida Brooke Gemma Chua-Tran Jason Isaacs Di cosa parlerà Gundam .🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Gundam: riprese al via in Australia, ecco il cast completo del film Netflix Notizie correlate Gundam: Gemma Chua-Tran entra nel cast del film live-action targato Netflix e LegendarySecondo quanto riportato da Deadline, Gemma Chua-Tran, nota per il suo ruolo in Heartbreak High, è entrata a far parte della produzione Netflix e... Approfondimenti e contenuti Temi più discussi: Gundam, al via le riprese del film Netflix con Sydney Sweeney; Gundam: al via le riprese del film live-action in Australia; Gundam: Al via le riprese del live-action di Netflix con Sydney Sweeney!; Gundam: iniziano le riprese del live-action Netflix, nel cast Sydney Sweeney e Noah Centineo. Gundam: riprese al via in Australia, ecco il cast completo del film NetflixSydney Sweeney e Noah Centineo alle prese coi robottoni giapponesi sulla Gold Coast australiana, si preannuncia interessante la nuova produzione targata Netflix. movieplayer.it Gundam, al via le riprese del film Netflix con Sydney SweeneyNetflix ha annunciato di aver fatto partire le riprese del film live action di Gundam con Sydney Sweeney e Noah Centineo. multiplayer.it Non c'è l'aspettavamo così di botto, ma il progetto di Netflix per il film live action di Mobile Suit Gundam è molto più grosso di quanto pensassimo! Il cast al momento annunciato vede nomi del calibro di Sydney Sweeney, Noah Centineo, Jason Isaacs, Michael - facebook.com facebook In concomitanza con l'inizio delle riprese, #Netflix ha svelato ufficialmente il cast del live-action di #Gundam: ecco chi ne fa parte. x.com