Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati lontano dai riflettori

Durante una recente premiazione, sono stati notati un gesto discreto e un anello all’anulare di Zendaya, mentre Tom Holland era presente all’evento. Le immagini catturate dal pubblico hanno alimentato le speculazioni sul fatto che i due attori si siano sposati in segreto, lontano da occhi indiscreti. La coppia, nota per la sua riservatezza, non ha ancora commentato queste voci.

Un gesto timido durante una premiazione e un anello all’anulare riaccendono le voci su un possibile matrimonio segreto tra Zendaya e Tom Holland, una delle coppie più riservate e amate di Hollywood Zendaya e Tom Holland si sarebbero sposati. La notizia, sussurrata da settimane nei corridoi più discreti dell’industria hollywoodiana, torna a circolare con nuova forza e con un indizio che, più di mille comunicati ufficiali, sembra parlare da sé. Nessun annuncio plateale, nessuna foto studiata per i social, ma un gesto semplice e quasi timido che avrebbe riacceso le voci su uno dei legami più amati e protetti dello star system. Poi la provocazione, quasi un gioco tra amiche davanti alle telecamere: se davvero si è sposata, facci vedere un segno. 🔗 Leggi su Bollicinevip.com

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#zendaya e #tomholland si sono sposati…ma nessuno se n’è accorto

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