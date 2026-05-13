Il regista ha annunciato ufficialmente il ruolo di Lupita Nyong'o nel suo nuovo film, previsto per il debutto nelle sale il prossimo 16 luglio. Dopo settimane di speculazioni, la presenza dell’attrice nel cast è ora confermata, e il regista ha svelato anche un colpo di scena riguardo alla composizione del gruppo di attori coinvolti. La pellicola fa parte di una lunga serie di progetti del regista, noto per le sue produzioni di grande successo.

Il mistero sul ruolo interpretato da Lupita Nyong'o nell'epopea nolaniana in uscita al cinema il 16 luglio è stato finalmente rivelato. Per lunghi mesi, mentre trapelavano le indiscrezioni sui ruoli affidati alle star di Odissea, i fan si sono chiesti perché il personaggio interpretato da Lupita Nyong'o fosse avvolto nel mistero. Neppure la visione del trailer ci ha fornito dettagli utili, finché non è stato lo stesso Christopher Nolan a fare chiarezza una volta per tutte. Come riferisce l'Hollywood Reporter, Lupita Nyong'O interpreterà non uno bensì due personaggi. Il primo è Elena di Troia, la donna più bella del mondo sposa di Menelao (Jon Bernthal) incolpata di aver scatenato una guerra dopo essere stata rapita dal principe Paride.🔗 Leggi su Movieplayer.it

© Movieplayer.it - Odissea: Nolan rompe il silenzio su Lupita Nyong'o e svela il colpo di scena nel cast

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