Il giornalista de il Fatto quotidiano Alessandro Mantovani, insieme a Flotilla e Carotenuto, si è presentato con una matricola rossa numerata al polso. Durante un'intervista, hanno riferito di essere stati chiamati e minacciati con un mitra puntato contro di loro. L'episodio è avvenuto in un contesto non specificato, e i protagonisti hanno condiviso questa esperienza senza ulteriori commenti o deduzioni. La vicenda ha attirato l'attenzione su quanto accaduto, senza indicare responsabilità o sviluppi successivi.

Una matricola rossa numerata. Il giornalista de il Fatto quotidiano Alessandro Mantovani (numero 164) e il deputato M5s Dario Carotenuto (numero 147), all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, hanno mostrato la fascetta rossa che è stata messa loro al polso dai soldati israeliani dopo essere stati fermati illegalmente insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla. “A un certo punto”, ha raccontato il 5 stelle Carotenuto, “hanno chiamato me e il collega per numero, il 147, puntandoci contro i mitra. Noi avevamo fuori dai container le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

© Ilfattoquotidiano.it - Flotilla, Mantovani e Carotenuto con la matricola rossa al polso: “Ci hanno chiamato per numero puntandoci il mitra addosso”

? Vuoi approfondire questa notizia? Condividila sui social o cerca aggiornamenti, video e discussioni correlate. RedditFacebookX Cerca altre news e video

Sullo stesso argomento

Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia. Il racconto: “Manette, mitra puntati e persone ferite”(Adnkronos) – “Ci hanno portato all’aeroporto Ben Gurion con manette e catene alle caviglie, poi chiusi per ore in una cella di polizia”.

Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani: "Ci hanno incatenato, ammanettato e picchiato"Nelle prossime ore dovrebbero iniziare le espulsioni di massa degli attivisti della Flotilla, che nella serata di ieri sono stati spostati nel...

NEWS - Flotilla, Carotenuto e Mantovani sono rientrati in Italia ift.tt/yzXvhFm x.com

Flotilla, Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia: Picchiati e legatiDario Carotenuto e Alessandro Mantovani, che erano a bordo di una delle navi?della Flotilla intercettate dall'Idf, sono rientrati in Italia. lettera43.it

Flotilla, rientrano in Italia Carotenuto e Mantovani: Incatenati e malmenati dopo l’intercettazioneIl deputato M5S e il giornalista del Fatto Quotidiano atterrano a Fiumicino: racconti durissimi sulla detenzione ... tg.la7.it