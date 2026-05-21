Flotilla Mantovani e Carotenuto con la matricola rossa al polso | Ci hanno chiamato per numero puntandoci il mitra addosso

Da ilfattoquotidiano.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il giornalista de il Fatto quotidiano Alessandro Mantovani, insieme a Flotilla e Carotenuto, si è presentato con una matricola rossa numerata al polso. Durante un'intervista, hanno riferito di essere stati chiamati e minacciati con un mitra puntato contro di loro. L'episodio è avvenuto in un contesto non specificato, e i protagonisti hanno condiviso questa esperienza senza ulteriori commenti o deduzioni. La vicenda ha attirato l'attenzione su quanto accaduto, senza indicare responsabilità o sviluppi successivi.

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Una matricola rossa numerata. Il giornalista de il Fatto quotidiano Alessandro Mantovani (numero 164) e il deputato M5s Dario Carotenuto (numero 147), all’arrivo all’aeroporto di Fiumicino, hanno mostrato la fascetta rossa che è stata messa loro al polso dai soldati israeliani dopo essere stati fermati illegalmente insieme agli altri attivisti della Global Sumud Flotilla. “A un certo punto”, ha raccontato il 5 stelle Carotenuto, “hanno chiamato me e il collega per numero, il 147, puntandoci contro i mitra. Noi avevamo fuori dai container le mani alzate, ci hanno chiesto di avanzare con le mani in alto e poi di girarci. Quelli sono stati forse i secondi più lunghi della mia vita. 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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