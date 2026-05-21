Flotilla Carotenuto e Mantovani arrivati in Italia Il racconto | Manette mitra puntati e persone ferite

Tre persone sono arrivate in Italia dopo un trasferimento dall'aeroporto di Ben Gurion, dove riferiscono di essere state condotte con manette e catene alle caviglie. Secondo quanto raccontano, sono state poi rinchiuse in una cella di polizia per diverse ore. I dettagli di questo trasferimento e le condizioni vissute durante il percorso sono stati resi noti da alcune fonti. Non sono stati forniti ulteriori commenti ufficiali in merito alle circostanze dell'arresto o al motivo del trasferimento.

(Adnkronos) – “Ci hanno portato all’aeroporto Ben Gurion con manette e catene alle caviglie, poi chiusi per ore in una cella di polizia”. È il racconto del giornalista del Fatto Quotidiano Alessandro Mantovani, rientrato a Fiumicino insieme al deputato del Movimento 5 Stelle Dario Carotenuto dopo essere stati fermati a bordo della Flotilla intercettata da. L'articolo proviene da. Potrebbe interessarti:. Russia, Putin: “Nel mondo più amici che nemici”. Medvedev: “Guerra nucleare mai così vicina”. 🔗 Leggi su Webmagazine24.it

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Mantovani: ho visto donne picchiate, portati al Ben Gurion con le manette e le catene

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