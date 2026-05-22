Una truffa ai danni di un residente si è conclusa con il furto di circa 30.000 euro. L’episodio si è verificato a Pesaro, ma rappresenta un esempio di come questa tipologia di truffa possa verificarsi in qualsiasi altra zona del paese. Secondo quanto ricostruito, un individuo si è presentato come tecnico incaricato di intervenire sulla caldaia, riuscendo a convincere la vittima a consegnargli una somma consistente di denaro. La vicenda mette in evidenza i rischi legati a questo tipo di raggiri.

La vicenda arriva da Pesaro ma serve da monito perché poteva accadere in qualsiasi altra parte d’Italia. Due coniugi anziani hanno subìto il furto di beni stimati in circa 30mila euro sottratti indebitamente dalla loro cassaforte da un finto tecnico della caldaia che è riuscito a salire in casa con l’inganno. Cosa è successo. Prima di rientrare in casa, come ricostruito dal Resto del Carlino, i due coniugi sono stati avvicinati da un uomo che si è spacciato per un tecnico e stava eseguendo dei controlli in zona visto che il loro impianto poteva avere qualche problematica importante ed emanare emissioni pericolose. Inizialmente diffidenti, è successivamente riuscito a conquistarsi la loro fiducia mostrandosi molto pacato e calmo e simulando di conoscere il mestiere. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it

© Ilgiornale.it - Occhio alla truffa del finto tecnico della caldaia: sottratti 30mila euro

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