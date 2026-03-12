Svuotano il conto di una 70enne con un finto sms della banca | sottratti 13 mila euro

Una donna di 70 anni ha ricevuto un falso sms da parte di una banca, che le ha fatto credere di dover verificare alcune informazioni sul suo conto. Dopo aver seguito le istruzioni, sono stati trasferiti circa 13 mila euro dal suo conto. L'intera truffa si è svolta in circa 24 ore, con una serie di passaggi studiati per ingannarla e sottrarle i soldi.

Una trappola psicologica durata quasi 24 ore, un raggiro orchestrato fin nei minimi dettagli e un bottino da circa 13 mila euro. È questo il bilancio di una grave truffa scoperta nei giorni scorsi dai carabinieri della Stazione di Collecchio, che hanno concluso un'articolata attività d'indagine e hanno denunciato alla Procura della Repubblica di Parma 4 cittadini italiani residenti fuori regione (due donne di 60 e 33 anni, e due uomini di 30 e 37 anni) ritenuti, in concorso tra loro, presunti responsabili del raggiro e di riciclaggio. Tutto è iniziato in una calda serata dell’estate scorsa. La vittima, una 70enne residente a Collecchio, ha ricevuto sul proprio cellulare un sms apparentemente inviato dal suo istituto di credito. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

