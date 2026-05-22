O invecchi o muori non ci sono alternative A 61 anni non sei più al centro dell’attenzione | così Monica Bellucci

A 61 anni, l’attrice italiana ha commentato il suo rapporto con il passare del tempo, affermando che non ci sono alternative all’invecchiamento e che, a questa età, non si è più al centro dell’attenzione. Bellucci ha sempre parlato pubblicamente del tema dell’età e del cambiamento, affrontandolo con un approccio diretto e senza tentennamenti. La sua riflessione si inserisce in una discussione più ampia sulla percezione dell’età nel mondo dello spettacolo e oltre.

Il rapporto con il tempo che scorre non è mai stato un tabù per Monica Bellucci. L’attrice umbra, che ha compiuto 61 anni, affronta il tema dell’invecchiamento con pragmatismo e senza nostalgie. Sulla Croisette di Cannes, dove si trova per un doppio impegno cinematografico, ha offerto una lucida riflessione sull’età matura, sia sotto il profilo personale che professionale, in un’intervista al Messaggero. Al Festival, Bellucci si è sdoppiata: oltre a interpretare se stessa in Butterfly Jam del russo Kantemir Balagov (sezione Quinzaine), è tornata in concorso ufficiale con Histoires de la nuit, noir diretto dalla francese Léa Mysius. Nel film,... 🔗 Leggi su Ilfattoquotidiano.it

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