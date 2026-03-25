Una donna di 55 anni, residente in Toscana e affetta da sclerosi multipla, è deceduta oggi, 25 marzo 2026, in seguito a un gesto di suicidio assistito. La sua morte si è verificata nella regione, senza ulteriori dettagli sulle circostanze. La notizia è stata confermata dalle autorità locali e si inserisce nel dibattito sul tema del suicidio assistito in Italia.

È la quattordicesima persona in Italia ad aver avuto accesso al suicidio medicalmente assistito e la seconda in Toscana seguita dall’Associazione Luca Coscioni che dà notizia della sua morte. “Spero, con tutta me stessa, che nessuno debba più aspettare due anni per poter esercitare un diritto che gli appartiene già – ha dichiarato in un messaggio affidato all’associazione Coscioni da parte della stessa Libera -. Nessuno dovrebbe essere costretto a lottare così a lungo per ciò che dovrebbe essere garantito”. “La mia battaglia è stata dura, ma desidero credere che non sia stata vana – ha aggiunto Libera -. Se servirà ad aprire anche solo una strada, ad accorciare anche solo un’attesa, allora avrà avuto senso. 🔗 Leggi su Firenzepost.it

© Firenzepost.it - Suicidio assistito in Toscana: morta Libera, la 55enne affetta da sclerosi multipla

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