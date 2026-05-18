Infortunio Alcaraz scatta il nuovo allarme | Piuttosto preoccupante

Carlos Alcaraz si è fermato durante un allenamento a Barcellona per un'infiammazione della guaina tendinea del polso. La condizione, diagnosticata come tenosinovite, ha provocato l'interruzione delle sue attività sul campo. La notizia ha suscitato preoccupazione tra i tifosi e gli addetti ai lavori, che monitorano attentamente l'evolversi della situazione. Al momento, non sono stati resi noti dettagli sui tempi di recupero o sulle possibili conseguenze per il calendario delle competizioni.

Carlos Alcaraz si è fermato a Barcellona per un’infiammazione della guaina tendinea del polso, una tenosinovite che ha subito fatto scattare l’allarme tra tifosi e addetti ai lavori. La conseguenza immediata è stata la rinuncia al Masters 1000 di Roma e al Roland Garros, due dei tornei vinti lo scorso anno, e adesso il suo rientro a Wimbledon appare incerto, in attesa di capire l’evoluzione dell’infortunio. Secondo Stephen Smith, esperto di prevenzione infortuni e CEO di Kitman Labs, la situazione non è così semplice da valutare. Come spiegato a Tennis365, se il problema riguarda solo la guaina tendinea, si tratta in genere di un’infiammazione lieve e potrebbe essere trattata senza complicazioni eccessive. 🔗 Leggi su Sportface.it

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