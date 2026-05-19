Neymar è stato convocato dalla nazionale brasiliana per partecipare ai Mondiali 2026, che si svolgeranno tra Stati Uniti, Messico e Canada a partire dall’11 giugno. L’attaccante, attualmente tesserato con il Santos, è stato annunciato dal commissario tecnico Carlo Ancelotti come parte della rosa ufficiale per la competizione. La convocazione ha suscitato emozioni tra i tifosi, con il giocatore visibilmente commosso durante la cerimonia di presentazione.

Neymar sarà protagonista ai Mondiali 2026. L’attaccante brasiliano, oggi al Santos, è stato ufficialmente convocato dal commissario tecnico Carlo Ancelotti per la spedizione del Brasile alla Coppa del Mondo che inizierà l’11 giugno tra Stati Uniti, Messico e Canada. La notizia ha emozionato profondamente il fuoriclasse brasiliano. Neymar ha seguito l’annuncio delle convocazioni insieme ad amici e familiari e, al momento della conferma, non è riuscito a trattenere le lacrime. Una scena che ha rapidamente fatto il giro dei social, simbolo di quanto questa chiamata rappresenti per lui dopo mesi complicati e diverse assenze con la maglia della Seleção. 🔗 Leggi su Sport.periodicodaily.com

© Sport.periodicodaily.com - Neymar convocato dal Brasile per i Mondiali 2026: lacrime e commozione per il ritorno con la Seleção

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Neymar dovrebbe essere convocato da Ancelotti per i Mondiali 2026

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