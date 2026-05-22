Nuovo edificio a Villa Borghese l' ultimatum delle associazioni | Via il bando o sarà battaglia

Le associazioni ambientaliste e culturali hanno lanciato un ultimatum riguardo a un nuovo edificio previsto a Villa Borghese. In una dichiarazione, hanno affermato che l’area è dei cittadini e che non si devono autorizzare nuove costruzioni all’interno dei confini del parco, aggiungendo che, in caso contrario, si ricorrerà a forme di protesta. La questione riguarda un bando di gara per l’assegnazione di un’area, che le associazioni intendono fermare, chiedendo il ritiro immediato dell’atto.

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