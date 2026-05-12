Uno scempio | è rivolta contro il nuovo edificio dentro Villa Borghese Campidoglio sotto accusa

Il progetto di ampliamento della Galleria Borghese ha suscitato forti proteste da parte di diverse associazioni e cittadini, che definiscono l’intervento uno “scempio”. La polemica si concentra sulla costruzione di un nuovo edificio all’interno di Villa Borghese, con molte critiche rivolte anche al Comune di Roma, che ha approvato l’adesione del suo esecutivo alla proposta attraverso una memoria di giunta. La questione ha acceso un acceso dibattito pubblico.

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