Appuntamento al Kartodromo di Messina con la 2H Endurance interprovinciale

Al Kartodromo di Messina si preparano le competizioni della 2H Endurance interprovinciale, con diversi team pronti a scendere in pista. L’evento prevede una gara di due ore che coinvolge piloti provenienti da varie province, con l’obiettivo di sfidarsi in una corsa di resistenza e velocità. La manifestazione si svolgerà nel rispetto del calendario ufficiale e delle norme di sicurezza previste.

In programma sabato la prova della specialità a squadre organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo, che aprirà ufficialmente il Campionato 2026 Al Kartodromo di Messina è tutto pronto per vivere le grandi emozioni del Campionato Endurance Interprovinciale. Scatterà ufficialmente l'edizione 2026 dell'attesa competizione che si svolge nel segno dell'ormai consolidata partnership tra il Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo e il circuito Vincenza Ispica dei fratelli Carmelo e Gianfranco Ricca. Si correrà sabato, nell'impianto di via Ayrton Senna, la 2H Endurance, appuntamento inaugurale dei quattro...

Pista del Sole D&S vince la 2H Endurance al Kartodromo di MessinaSuccesso della coppia composta da Andrea Truscello e Ivan Bottari nella prima prova stagionale della specialità a squadre, organizzata dal Karting...

Scatta al Kartodromo di Messina il Campionato Endurance 2026In programma sabato la prima prova stagionale organizzata dal Karting Club Messina del responsabile Duilio Petrullo per la specialità a squadre.

