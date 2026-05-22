Nuovi monopattini Nilox | stile sicurezza e con portatarga

Il 16 maggio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di circolazione con contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. La nuova normativa riguarda anche i modelli prodotti dall’azienda Nilox, che ha presentato nuovi monopattini caratterizzati da uno stile innovativo e dotati di dispositivi di sicurezza, tra cui un portatarga. Questi aggiornamenti sono stati annunciati pochi giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

Ricevi gli aggiornamenti di Zazoom.it su Google Tutti gli aggiornamenti dalle migliori fonti direttamente su Google.

Segui