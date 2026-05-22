Nuovi monopattini Nilox | stile sicurezza e con portatarga

Da today.it 22 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Il 16 maggio 2026 è entrato in vigore l’obbligo di circolazione con contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. La nuova normativa riguarda anche i modelli prodotti dall’azienda Nilox, che ha presentato nuovi monopattini caratterizzati da uno stile innovativo e dotati di dispositivi di sicurezza, tra cui un portatarga. Questi aggiornamenti sono stati annunciati pochi giorni prima dell’entrata in vigore delle nuove regole.

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Il 16 maggio 2026 è scattato ufficialmente l’obbligo di circolazione con contrassegno identificativo per i monopattini elettrici. La normativa prevede che il contrassegno sia applicato su una superficie pulita e asciutta sul parafango posteriore del mezzo, preferibilmente nell'apposito. 🔗 Leggi su Today.it

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