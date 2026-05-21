Nilox Smart Glasses con auricolari integrati | perché sono l’accessorio tech da avere quest’estate

Da gazzetta.it 21 mag 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Quest'estate, gli occhiali smart con auricolari integrati stanno diventando un accessorio sempre più diffuso. Questi dispositivi consentono di ascoltare musica, rispondere alle chiamate e gestire le notifiche senza dover estrarre il telefono. La loro praticità si combina con un design che si adatta facilmente a diversi stili. La loro presenza sul mercato si fa notare come una novità tecnologica che unisce funzionalità e comfort per gli utenti in movimento.

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Gli occhiali smart permettono di ascoltare musica, rispondere alle chiamate e gestire le notifiche senza tirare fuori lo smartphone. Una soluzione pratica, leggera e discreta, pensata per chi vuole restare connesso anche all’aperto, durante una passeggiata, un viaggio o una giornata al mare, senza isolarsi dall’ambiente circostante e mantenendo libertà di movimento. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

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