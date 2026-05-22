Nuovi macchinisti | al via il corso per la Licenza Europea Treni

Notizia in breve

È partito un corso di formazione per ottenere la Licenza Europea Treni, richiesta per diventare macchinisti. Il percorso è a numero chiuso e prevede un processo di selezione. Per partecipare, bisogna soddisfare determinati requisiti e superare una valutazione di idoneità che permette di accedere alla formazione. La durata e i contenuti del corso non sono specificati nel testo.