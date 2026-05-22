Nuovi macchinisti | al via il corso per la Licenza Europea Treni
È partito un corso di formazione per ottenere la Licenza Europea Treni, richiesta per diventare macchinisti. Il percorso è a numero chiuso e prevede un processo di selezione. Per partecipare, bisogna soddisfare determinati requisiti e superare una valutazione di idoneità che permette di accedere alla formazione. La durata e i contenuti del corso non sono specificati nel testo.
? Domande chiave Chi può accedere a questo percorso formativo a numero chiuso?. Come si ottiene l'idoneità necessaria per diventare macchinista?. Quali sono i requisiti minimi per partecipare alla selezione?. Perché questa licenza europea è fondamentale per il settore ferroviario?.? In Breve Inizio corso il 17 giugno per 16 giornate di studio intensivo.. Requisiti: 18 anni, diploma di scuola superiore e idoneità psico-fisica RFI.. Moschella di Faisa Cisal Sicilia sottolinea l'importanza della sicurezza ferroviaria.. Iscrizioni e dettagli del programma disponibili sul sito ufficiale Fer Consulting.. Il prossimo 17 giugno prenderà il via il corso per l’ottenimento della Licenza Europea di Condotta Treni, un percorso formativo promosso da Fer Consulting in stretta collaborazione con Faisa Cisal Sicilia. 🔗 Leggi su Ameve.eu
Sullo stesso argomento
Trenitalia Tper cerca 35 nuovi macchinisti: al via l’ultimo step delle selezioniC’è chi sogna di guidare un treno e chi, dopo un lungo percorso di selezione, è a un passo dal farlo davvero.
Deutsche Bahn: la manager bolzanina guida i treni con la licenza? Cosa sapere Evelyn Palla guida la Deutsche Bahn da sette mesi con licenza di macchinista.