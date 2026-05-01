Da sette mesi, una manager originaria di Bolzano lavora come macchinista per Deutsche Bahn, operando con una licenza ufficiale. La sua presenza nel ruolo ha portato a un aumento della fiducia tra i colleghi, grazie alla competenza tecnica dimostrata nel gestire i treni. La sua esperienza si inserisce in un contesto di rinnovamento e attenzione alla professionalità del personale ferroviario.

? Cosa sapere Evelyn Palla guida la Deutsche Bahn da sette mesi con licenza di macchinista.. La competenza tecnica della manager bolzanina aumenta la fiducia dei lavoratori ferroviari.. Da sette mesi la gestione della Deutsche Bahn è nelle mani di Evelyn Palla, la bolzanina che ricopre il ruolo di presidente del consiglio di amministrazione e che porta con sé un bagaglio tecnico fuori comune per una top manager: la licenza di macchinista. La carriera della manager di 52 anni ha attraversato metropoli come Tokyo, Monaco, Milano, Vienna e Newcastle, ma è l’esperienza operativa sulle rotaie a definire oggi la sua visione del comando. Per ottenere l’abilitazione, la professionista ha dovuto superare una serie di prove estremamente rigorose, che hanno testato la sua memoria, la capacità di reazione e i suoi profili psicologici e attitudinali.🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Deutsche Bahn: la manager bolzanina guida i treni con la licenza

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